Será la capital "hub" para los pueblos mágicos

Luego de que se confirmara que este año no habrá nuevos nombramientos de Pueblos Mágicos para el estado y que algunos de los ya existentes enfrentan riesgo de perder la distinción, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reforzará su estrategia para posicionar a la capital como el principal punto de conexión turística, informó la directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga.

La funcionaria explicó que la visión de San Luis Potosí es consolidarse como un "hub" turístico, es decir, el lugar de llegada desde donde los visitantes puedan desplazarse hacia los distintos destinos del estado, incluidos los Pueblos Mágicos. "Queremos que lleguen aquí a la capital y que desde aquí se puedan mover a cualquiera de los otros sitios maravillosos que tenemos en San Luis Potosí", señaló.

Peralta Antiga consideró que el escenario actual también representa una oportunidad para que los municipios con esta denominación fortalezcan su trabajo y atiendan los lineamientos necesarios para conservar la marca federal. "Es una muy buena oportunidad para que los Pueblos Mágicos trabajen y recuperen todo lo que se necesite. Estoy segura de que no van a perder su distinción", afirmó la directora.

Asimismo, destacó que existe coordinación y una relación cercana con autoridades y empresarios de estos destinos, lo que permitirá impulsar estrategias conjuntas de promoción, capacitación y mejora de servicios turísticos. "Tenemos muy buenos amigos en los Pueblos Mágicos, hay grandes empresarios y un gran potencial", subrayó.

Finalmente, la directora confió en que mediante el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada se mantendrán las distinciones actuales y se fortalecerá la oferta turística estatal, con la capital como punto estratégico para detonar el flujo de visitantes hacia todas las regiones de San Luis Potosí.