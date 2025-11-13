Serrano amenaza con evaluar a concejales que "generen inestabilidad" en Pozos

La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado advirtió que, en caso de ser necesario, podría revisar el desempeño de las y los concejales de Villa de Pozos que no cumplan con sus responsabilidades y afecten la gobernabilidad del municipio. Así lo indicó el presidente de la comisión, diputado Héctor Serrano Cortés, quien aseguró que este tipo de revisiones se realizan para garantizar certeza y estabilidad social entre los pobladores.

"Viene acompañado de tu derecho a ejercer un cargo con las responsabilidades que tienes que cumplir y dar certeza, tranquilidad, cuál es el objetivo de un municipio establecido con un trabajo institucional. Si haces todo lo contrario, pues yo creo que ese es motivo de revisión", afirmó Serrano Cortés.

El legislador llamó a los concejales a dejar de lado los intereses políticos y enfocarse en el trabajo social en beneficio de la ciudadanía. "Más que dedicarse un poquito al tema de ver cómo le dan un contexto de carácter político, deberían dar un contexto de carácter social y ponerse a trabajar a favor de la gente", dijo.

Actualmente, la comisión se centra en la atención de asuntos inmediatos, como la renuncia de Teresa Rivera Acevedo a la presidencia del concejo y la designación de Patricia Aradillas Aradillas como su sucesora. Serrano Cortés precisó que no se analiza ningún perfil adicional por el momento y que el Congreso actúa siempre conforme a los ordenamientos legales.

En cuanto a posibles controversias sobre la legalidad de los actos, el diputado afirmó que todo se ha realizado bajo los procedimientos establecidos, aunque cualquier ciudadano puede impugnar si lo considera necesario. "Si la intencionalidad es generar inestabilidad social, es otro ministerio, y seguirá estando en sus apuntales este Congreso para realizarlo", explicó.

Sobre la posibilidad de que la nueva concejal renuncie en los próximos meses, Serrano Cortés indicó que no se pueden prever los actos unipersonales, pero confió en que Patricia Aradillas cumplirá con sus responsabilidades. "Si llegara a suceder, estaríamos otra vez reuniéndonos en la comisión para dirimir lo que se presente", señaló. La designación se hizo con el consentimiento de la propia Aradillas, quien aceptó la propuesta realizada por la comisión.