logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SICT trabaja en desarrollo de 135 caminos artesanales en México

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está llevando a cabo un ambicioso proyecto para desarrollar caminos artesanales en México, beneficiando a 11 estados del país.

Por El Universal

Agosto 09, 2025 05:02 p.m.
A
SICT trabaja en desarrollo de 135 caminos artesanales en México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que trabaja en el desarrollo de 432 kilómetros en 135 caminos artesanales en 11 estados del país.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría, a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígena (INPI), asegura que tiene por objetivo impulsar los caminos artesanales en: Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima, Zacatecas.

Esta acción forma parte de los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de mejorar la accesibilidad, emplear mano de obra local y fortalecer la economía regional.

Por ello, la meta de la actual administración es lograr 2 mil 232 km, a través de una inversión de 15 mil 500 millones de pesos (mdp) entre 2025 y 2030.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esto, asegura la Secretaría, permitirá alcanzar el objetivo de pavimentar los 135 caminos:

83 en Guerrero (138 km).

16 en Oaxaca (85 km).

7 en Durango (56 km).

6 en Chiapas (28 km).

5 en Nayarit (48 km).

5 en Sonora (23 km).

5 en Jalisco (23 km).

2 en Veracruz (10 km).

2 en Puebla (5 km).

2 en Colima (6 km).

2 en Zacatecas (10 km).

El Programa de Caminos Artesanales tiene cobertura nacional, considerando preferentemente aquellos municipios, agencias municipales y comunidades indígenas de media a muy alta marginación que cuenten con necesidades de conectividad y puedan ser atendidas para la pavimentación de caminos.

Una de las características del programa federal es ejecutar los trabajos en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SICT trabaja en desarrollo de 135 caminos artesanales en México
SICT trabaja en desarrollo de 135 caminos artesanales en México

SICT trabaja en desarrollo de 135 caminos artesanales en México

SLP

El Universal

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está llevando a cabo un ambicioso proyecto para desarrollar caminos artesanales en México, beneficiando a 11 estados del país.

No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC
No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC

No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

Se cuenta con la capacidad para mantener operativos en todas las regiones, afirmó Juárez Hernández

Analizan destinar recursos para nuevos órganos del PJE
Analizan destinar recursos para nuevos órganos del PJE

Analizan destinar recursos para nuevos órganos del PJE

SLP

Rubén Pacheco

Solicitaron 11 millones de pesos para dichas instancias

Video | Sefin va al corriente con la UASLP, insiste García Vidal
Video | Sefin va al corriente con la UASLP, insiste García Vidal

Video | Sefin va al corriente con la UASLP, insiste García Vidal

SLP

Rubén Pacheco

Aseguró que se ha cumplido con las aportaciones líquidas y en especie