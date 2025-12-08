"Siempre hay una 'bolsita' para apoyo a municipios", dice García Vidal

logo pulso
Por Rubén Pacheco

Diciembre 08, 2025 02:21 p.m.
A
Ariana García Vidal / Foto: Pulso

Ariana García Vidal / Foto: Pulso

Aunque no precisó el monto del recurso que podría facilitar a los ayuntamientos que solicitaron préstamos, a fin de cubrir pagos de fin de año, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), confirmó que el Gobierno del Estado cuenta con una bolsa para poder apoyar a las municipalidades.

El pasado 1 de diciembre, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona reportó que 11 municipios solicitaron préstamos al Gobierno del Estado para pagar el aguinaldo de los trabajadores, cuyo monto en conjunto asciende a 120 millones de pesos.

"Siempre hacemos un ahorradito, una bolsita, porque al final es una mala práctica, pero pues ya sabemos y el gobernador siempre ha sido muy interesado en que sus ayuntamientos puedan salir adelante y más en este tipo de compromisos. Entonces sí hay una bolsita ahí", declaró García Vidal.

Para evitar que se repita la misma inconsistencia en el ejercicio fiscal 2026, ofreció una capacitación constante a las presidencias municipales, porque todo depende de mantener un manejo correcto de sus finanzas.

SLP

Rubén Pacheco

La Secretaría de Finanzas confirmó que harán préstamos para fin de año

