Sigue el calor con probabilidades de lluvias en SLP: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado, existe la probabilidad de lluvias y tormentas que pueden ser fuertes en las zonas Media y Huasteca, pero se mantendrán las temperaturas muy calurosas.

Las tormentas pueden acompañarse de granizo, vientos fuertes y ocasionar deslaves y bajadas de agua.

En la Zona Centro, la temperatura máxima será de 32 grados con una mínima de 17 grados, mientras que en la Zona Huasteca el termómetro llegará a los 41 grados con una mínima de 25 grados.

En la región Altiplano la máxima será de 34 grados y la mínima de 16 y en la Zona Media se espera una máxima de 39 grados con una mínima de 20 grados celsius.

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RECOMENDACIONES:

- Toma agua constantemente, aunque no tengas sed.

- Evita actividades físicas bajo el sol.

- Usa ropa ligera y permanece en lugares frescos y ventilados.

- Cuida especialmente a niñas, niños y personas mayores.