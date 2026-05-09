Sigue el calor con probabilidades de lluvias en SLP: CEPC
Se esperan temperaturas máximas hasta 41 grados en la Huasteca este sábado
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este sábado, existe la probabilidad de lluvias y tormentas que pueden ser fuertes en las zonas Media y Huasteca, pero se mantendrán las temperaturas muy calurosas.
Las tormentas pueden acompañarse de granizo, vientos fuertes y ocasionar deslaves y bajadas de agua.
En la Zona Centro, la temperatura máxima será de 32 grados con una mínima de 17 grados, mientras que en la Zona Huasteca el termómetro llegará a los 41 grados con una mínima de 25 grados.
En la región Altiplano la máxima será de 34 grados y la mínima de 16 y en la Zona Media se espera una máxima de 39 grados con una mínima de 20 grados celsius.
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RECOMENDACIONES:
- Toma agua constantemente, aunque no tengas sed.
- Evita actividades físicas bajo el sol.
- Usa ropa ligera y permanece en lugares frescos y ventilados.
- Cuida especialmente a niñas, niños y personas mayores.
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Redacción
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