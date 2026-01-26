Sin certificación, hasta 80% de policías municipales

Hasta el 80 por ciento de las y los policías municipales de la entidad potosina, carecen de certificación de exámenes de control y confianza, aseveró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Después acudir al arranque de un programa asistencial en el municipio de Ciudad Valles, negó que la baja certificación se deba a los pocos horarios del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2) de la SSPC.

Complementó que, en la actualidad la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal solo tiene programado realizar 25 evaluaciones, cuyos diagnósticos se solventan en un día.

"No tenemos programados más (...) es todo un proceso el examen de un policía. No solo se le va y se le pregunta si te has portado bien, te has portado mal, o sea, van exámenes, médicos, clínicos, de laboratorio", expuso.

En entrevista, defendió que los exámenes policiales no son costosos, y si lo fueran, evidenció que el financiamiento del Ramo 33 obtenido por las presidencias municipales sirve para cubrir ese tipo de gastos en favor de la formación y capacitación de los elementos.

Gallardo Cardona recriminó que dichos elementos no deberían operar en funciones de seguridad pública, sin embargo, las y los alcaldes permiten que se cometan tales irregularidades.

"Hay algunos municipios que no les quieren aumentar a los (policías) municipales (...) Tancanhuitz tiene 20 elementos nada más (...) no es solo hacer un examen de control y confianza. Se hacen los exámenes médicos, se hacen los clínicos para saber si no están metidos con anfetaminas o drogas", concluyó.