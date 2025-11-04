Sin concluir, censo de damnificados en la Huasteca: Sedesore

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), María del Rosario Martínez Galarza, informó que el censo de familias afectadas por las lluvias en municipios de la Huasteca potosina registra un avance del 80 por ciento, lo que permitirá iniciar en breve la entrega de apoyos económicos y en especie a las personas damnificadas.

Indicó que, una vez concluido el levantamiento de datos, se otorgarán 20 mil pesos a cada beneficiario, además de kits con artículos básicos para el hogar. "Los paquetes incluyen estufas, refrigeradores, parrillas, colchones y otros electrodomésticos. Antes de entregarlos, verificamos quiénes son acreedores al apoyo", señaló.

Martínez Galarza mencionó que entre los municipios con mayores daños se encuentran Axtla de Terrazas, Tampamolón, Xilitla y Aquismón, donde continúan recibiéndose solicitudes de ayuda. Aseguró que cada caso es revisado para evitar que los apoyos se distribuyan sin control.

De acuerdo con los reportes recopilados hasta ahora, las principales pérdidas corresponden a electrodomésticos y muebles dañados por el agua, aunque no se han registrado víctimas humanas.

