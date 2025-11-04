Sin concluir, censo de damnificados en la Huasteca: Sedesore
Hasta concluirlo, iniciará la entrega de apoyos económicos y en especie a las familias
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), María del Rosario Martínez Galarza, informó que el censo de familias afectadas por las lluvias en municipios de la Huasteca potosina registra un avance del 80 por ciento, lo que permitirá iniciar en breve la entrega de apoyos económicos y en especie a las personas damnificadas.
Indicó que, una vez concluido el levantamiento de datos, se otorgarán 20 mil pesos a cada beneficiario, además de kits con artículos básicos para el hogar. "Los paquetes incluyen estufas, refrigeradores, parrillas, colchones y otros electrodomésticos. Antes de entregarlos, verificamos quiénes son acreedores al apoyo", señaló.
Martínez Galarza mencionó que entre los municipios con mayores daños se encuentran Axtla de Terrazas, Tampamolón, Xilitla y Aquismón, donde continúan recibiéndose solicitudes de ayuda. Aseguró que cada caso es revisado para evitar que los apoyos se distribuyan sin control.
De acuerdo con los reportes recopilados hasta ahora, las principales pérdidas corresponden a electrodomésticos y muebles dañados por el agua, aunque no se han registrado víctimas humanas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Propone Serrano sancionar uso malicioso de la IA
Samuel Moreno
El diputado aseguró que la iniciativa "no vulnera la libertad de expresión"
Video: Chocan Morena y PRI en Congreso por homicidio de alcalde de Uruapan
Samuel Moreno
Carlos Arreola y Frinné Azuara discutieron por la violencia en el país
Denuncian falta de atención de Interapas en Fray José de Arlegui
Rolando Morales
Vecinos se quejan de inacción ante fuga de agua potable