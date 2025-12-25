logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sin fecha de inicio, paso a desnivel del Saucito

Por Rolando Morales

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Sin fecha de inicio, paso a desnivel del Saucito

A pesar de que el desnivel del Saucito ha sido presentado como una de las obras estratégicas para mejorar la movilidad al norte de la ciudad, el proyecto aún no tiene una fecha definitiva de arranque y continúa en una etapa de consensos, a unos días de que concluya 2025.

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la obra sigue en proceso de diálogo con distintos sectores sociales y que su inicio se perfila hasta el arranque de 2026.

El edil explicó que actualmente se trabaja en el proyecto ejecutivo y en la consolidación de acuerdos con vecinos, comerciantes, organizaciones sociales, la iglesia y otros actores involucrados, con la intención de que se trate de una intervención ampliamente aceptada. Aseguró que este proceso no es reciente, ya que el proyecto lleva cerca de un año en análisis y socialización.

De acuerdo con Galindo Ceballos, más del 80 por ciento de los sectores consultados se han pronunciado a favor del desnivel, aunque admitió que aún faltan por cerrar acuerdos con algunos grupos específicos, entre ellos los organizadores de la fiesta patronal del Señor del Saucito, considerados clave por la dinámica social y cultural de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, el alcalde señaló que, además del consenso social, la obra debe superar etapas administrativas como la definición final del proyecto ejecutivo, la licitación y la asignación presupuestal. 

Agregó que existe la posibilidad de ejecutar el proyecto de manera conjunta con el Gobierno del Estado, lo que permitiría compartir los costos de una obra estimada en más de 400 millones de pesos y destinar recursos municipales a otras intervenciones de infraestructura en la ciudad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV pide respeto por la vida humana
Papa León XIV pide respeto por la vida humana

Papa León XIV pide "respeto por la vida humana"

SLP

El Universal

El Pontífice insta a valorarla en su mensaje navideño

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025
Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal detiene a 35 personas durante operativos de cierre de 2025, abarcando diversos delitos.

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña
Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

SLP

Redacción

El organismo realiza muestreos y análisis antes de distribuir el agua a la red.

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad
Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

SLP

Martín Rodríguez

Este 24 de diciembre dio inicio la vigilancia preventiva contra la venta, almacenamiento y distribución