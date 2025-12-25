Sin fecha de inicio, paso a desnivel del Saucito

A pesar de que el desnivel del Saucito ha sido presentado como una de las obras estratégicas para mejorar la movilidad al norte de la ciudad, el proyecto aún no tiene una fecha definitiva de arranque y continúa en una etapa de consensos, a unos días de que concluya 2025.

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la obra sigue en proceso de diálogo con distintos sectores sociales y que su inicio se perfila hasta el arranque de 2026.

El edil explicó que actualmente se trabaja en el proyecto ejecutivo y en la consolidación de acuerdos con vecinos, comerciantes, organizaciones sociales, la iglesia y otros actores involucrados, con la intención de que se trate de una intervención ampliamente aceptada. Aseguró que este proceso no es reciente, ya que el proyecto lleva cerca de un año en análisis y socialización.

De acuerdo con Galindo Ceballos, más del 80 por ciento de los sectores consultados se han pronunciado a favor del desnivel, aunque admitió que aún faltan por cerrar acuerdos con algunos grupos específicos, entre ellos los organizadores de la fiesta patronal del Señor del Saucito, considerados clave por la dinámica social y cultural de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el alcalde señaló que, además del consenso social, la obra debe superar etapas administrativas como la definición final del proyecto ejecutivo, la licitación y la asignación presupuestal.

Agregó que existe la posibilidad de ejecutar el proyecto de manera conjunta con el Gobierno del Estado, lo que permitiría compartir los costos de una obra estimada en más de 400 millones de pesos y destinar recursos municipales a otras intervenciones de infraestructura en la ciudad.