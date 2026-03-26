Sin fecha, reparación del Pozo Jacarandas II

El organismo operador Interapas informó que continúan los trabajos de rehabilitación del pozo Jacarandas II, ubicado al norte de San Luis Potosí, sin que hasta el momento exista una fecha específica para su reparación y reactivación.

De acuerdo con el personal técnico, las maniobras que se realizan son altamente especializadas, ya que implican la recuperación del equipo de bombeo desde el interior de la infraestructura, lo que convierte la intervención en un proceso complejo que requiere tiempo y precisión. Las cuadrillas han mantenido labores continuas, incluso durante fines de semana, con el objetivo de avanzar en la rehabilitación y disminuir el impacto en la zona.

El pozo permanece fuera de operación desde el 24 de febrero de 2026, lo que ha generado afectaciones en el suministro de agua potable en diversas colonias del norte de la capital, entre ellas Hidalgo, Rural Atlas, San Ángel, Torres de México, Valle Verde, Saucito, División del Norte, Mezquital, El Rosedal, La Forestal, Santa Cristina, San Humberto, Villas del Saucito y Retornos.

Ante esta situación, Interapas mantiene un operativo de distribución de agua mediante camiones cisterna que recorren calles de estos sectores para atender a la población afectada, mientras concluyen los trabajos.

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El organismo reiteró que continuará informando sobre los avances de la rehabilitación a través de sus canales oficiales, aunque por ahora no se ha definido un plazo para el restablecimiento del servicio en el pozo Jacarandas II.