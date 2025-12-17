logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sistema de Cuidados no debe quedar solo en el papel: activistas

Hay que reconocer a las cuidadoras como población vulnerable

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Sistema de Cuidados no debe quedar solo en el papel: activistas

La aprobación del Sistema Estatal de Cuidados en San Luis Potosí, fue recibida con satisfacción por el colectivo Cuidadoras Potosinas, aunque advirtieron, que el principal reto será que el nuevo marco legal no se quede solo en el papel. 

Mariana Hernández Noriega, representante del colectivo, señaló que el reconocimiento constitucional representa un cambio al dejar atrás el asistencialismo y avanzar hacia el reconocimiento de las personas cuidadoras como población vulnerable con derechos.

Hernández Noriega explicó que el proceso apenas inicia y que durante al menos un año se trabajará en reglamentos y ajustes para hacer operable el sistema. Para ello, el colectivo buscará conformar un consejo con funciones de vigilancia y consulta, en coordinación con legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Verde. 

Uno de los puntos centrales será el presupuesto. La representante recordó que para el Sistema Municipal de Cuidados de la capital se aprobaron tres millones de pesos, por lo que a nivel estatal el recurso debería ser, como mínimo, cercano a los 10 millones. Añadió que el sistema deberá incluir ajustes laborales para evitar despidos y garantizar el derecho al trabajo y a la seguridad social de las personas cuidadoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En cuanto a los tiempos, señaló que la ley establece un plazo de 180 días a partir de su publicación para avanzar en la implementación, aunque la consolidación del sistema podría tomar hasta dos años. Mientras tanto, el colectivo buscará que se mantengan y amplíen programas existentes, como los apoyos a madres solteras y personas adultas mayores, además de incorporar a hijas cuidadoras y hombres cuidadores.

Actualmente, Cuidadoras Potosinas agrupa a 820 mujeres y 25 hombres, con presencia en todo el estado, especialmente en la región Huasteca con alrededor de 280 personas. 

Hernández Noriega aclaró que el Sistema Estatal de Cuidados no será exclusivo para integrantes del colectivo, sino una política pública para cualquier persona que radique en San Luis Potosí y tenga a su cargo el cuidado de una persona en situación de vulnerabilidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marco Gama defiende Ley gobernadora
Marco Gama defiende Ley gobernadora

Marco Gama defiende "Ley gobernadora"

SLP

Pulso Online

El diputado asegura que en otros estados también se están planteando reformas similares

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte
Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Marco Gama Basarte reconoce acuerdo político en la conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos.

Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora
Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora

Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de "Ley Gobernadora"

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma electoral busca perpetuar un cacicazgo desde Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo

Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS
Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

SLP

Samuel Moreno

En los próximos días, se dará a conocer de manera oficial el nombramiento