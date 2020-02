SL se une al grito de justicia, ante los feminicidios

Agrupaciones feministas de San Luis Potosí, se unieron a la movilización nacional "Todas por Ingrid", exigen justicia por este y todos los feminicidios ocurridos en el país.

En plaza de Fundadores colocaron pancartas con los siguientes mensajes: Las nombramos y no las olvidamos. "Con el sueño de que este sea el último feminicidio". "Somos el grito de las que no están vivas". "Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo". "No estamos todas, faltan las asesinadas. #Ingrid."

En un tendedero también colocaron cartulinas con los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, como Karla Pontigo, Odalis Hipólito, Itzel Shantal González, Viviana Elizabeth Vázquez, Mitzi, Susana Viramontes, Paola Guerrero y Samantha Jocelyn.

Una de las activistas, consideró importante hacer visible que las mujeres no están solas, "y aunque una pancarta no sirve para detener la ola de violencia y de feminicidios, sí servirá para crear conciencia entre las mujeres de todas las edades de que no están solas".

Señaló que existen varios tipos de acompañamiento de estas mujeres, como las redes acompañantes aborteras, pues la finalidad es ayudar a esas personas.

Mencionó que es importante esa unión, ya que solo así se romperá con esa fragilidad para ser violentadas por los hombres y evitar que esas mujeres sean aisladas por sus parejas de sus amigos y familiares.