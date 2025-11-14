SLP aprueba castigar con prisión el uso indebido de IA; alertan riesgo de censura

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, con 18 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa para tipificar como delito el "uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social", propuesta por el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés. La reforma busca regular la creación y difusión de imágenes, audios o videos hiperrealistas —deepfakes— que imitan la voz, gestos o apariencia de personas reales sin su consentimiento, ante los riesgos que representan para la seguridad, la reputación y la vida privada.

Durante la discusión, la diputada Gabriela López Torres explicó que votó en contra pese a haberse abstenido en comisión. Señaló que su principal preocupación es la rapidez con la que se impulsa la reforma sin contar con opiniones técnicas de la Fiscalía General o del Poder Judicial. También rechazó que la iniciativa se compare con la Ley Olimpia: "Aquí no se toca ningún punto relacionado con perspectiva de género o identidad sexual. No voy a respaldar nada que limite la libertad de expresión", afirmó. La legisladora cuestionó, además, que la carga de la prueba pueda recaer sobre periodistas y caricaturistas.

El diputado Marco Gama Basarte también votó en contra y advirtió que la medida, presentada como una actualización tecnológica, podría convertirse en un instrumento de censura política. Según dijo, la reforma deja un amplio margen de interpretación sobre qué constituye "alarma social", lo que permitiría a quienes controlan el poder influir en su aplicación. "Se abre la puerta a la persecución de quien cuestione al poder usando IA. México necesita instituciones fuertes, no instituciones obedientes", expresó.

En contraste, la diputada Roxana Hernández Ramírez respaldó la iniciativa argumentando la necesidad de proteger a víctimas de violencia digital. Recordó casos recientes de manipulación con IA, como el de alumnas de una secundaria en Zacatecas, y destacó que la reforma incorpora límites y responsabilidades para prevenir abusos: "Esto no es sólo un derecho individual, es nuestra libertad y dignidad; es nuestra seguridad como mujeres", afirmó.

Con la aprobación, el Código Penal de San Luis Potosí incorpora el Artículo 187 Ter, que prevé hasta tres años de prisión para quienes utilicen sin autorización la imagen o la voz de una persona mediante IA. También sanciona la difusión intencional de información falsa o la manipulación institucional con fines de engaño. La legislación contempla excepciones para materiales periodísticos, académicos, artísticos, paródicos o de crítica política, siempre que no exista intención de causar daño.