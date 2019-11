SLP está en el "top ten" de estrés hídrico

San Luis Potosí se encuentra dentro de los 10 primeros lugares con estrés hídrico, por lo que el abatimiento de los acuíferos representa una preocupación que se busca atender con diferentes métodos, aseguró Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua.

Detalló que en el caso específico del acuífero de San Luis, desciende 2.5 metros por año, por lo que la tarea de las entidades de gobierno y de la sociedad, es hacer un buen uso del agua.

Señaló que en el caso de Interapas enfrenta un reto enorme, "tiene disponible un metro cúbico de El Realito, y aprovecha una cantidad que no llega a los 500 litros por segundo, rindiendo mucho menos". "Como cada acuífero, se enfrenta un problema particular, por lo que se tiene que analizar cómo sacar menos agua y ser más eficiente, es importante no solo actuar en el tema de la oferta, sino también en la demanda; tenemos que aprender a vivir con mucha menor cantidad de agua".