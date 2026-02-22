SLP instala filtros en límites con Jalisco y Guanajuato
La GCE inspecciona vehículos en el Eje Estatal 80D y zonas aledañas para reforzar la seguridad.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí implementó un dispositivo de seguridad en los límites con Guanajuato y Jalisco, a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), ante el despliegue de fuerzas federales en distintas ciudades de Jalisco.
De acuerdo con la información oficial, se instalaron filtros carreteros en la zona limítrofe mientras este domingo se desarrollan operativos en Puerto Vallarta, Guadalajara y Ocotlán, entre otros puntos.
Medidas de vigilancia y control vehicular
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, informó que la vigilancia se concentra en el Eje Estatal 80D y comunidades aledañas, con el propósito de evitar el desplazamiento de personas generadoras de violencia hacia territorio potosino.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Elementos de la GCE inspeccionan vehículos que ingresan al estado y registran datos vehiculares y personales. Se indicó que el número 9-1-1 está disponible para reportes ciudadanos.
Suspenden clases en estados del país tras la muerte de "El Mencho"
Autoridades federales y estatales responden con medidas preventivas tras operativo en Jalisco.
no te pierdas estas noticias
Rita Ozalia Rodríguez lidera encuentro con militantes en Huehuetlán
Redacción
La presidenta estatal de Morena en San Luis Potosí se reunió con militantes y autoridades locales para revisar la estructura del partido.
Gallardo reporta saldo blanco en SLP tras violencia por muerte del "Mencho"
Rubén Pacheco
Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, San Luis Potosí mantiene seguridad y saldo blanco.
SEER, sin reportes de estudiantes con problemas de drogadicción
Rubén Pacheco
El Sistema Educativo Estatal Regular supervisa 46 preparatorias para detectar consumo de drogas.