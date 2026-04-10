SLP obliga registrar nacimientos en 24 horas

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y evitar retrasos de meses o incluso años en el registro de nacimientos, en San Luis Potosí será obligatorio reportar los alumbramientos en un plazo máximo de 24 horas ante la Oficialía del Registro Civil.

La disposición establece que el personal de salud —médicos cirujanos, matronas o parteras— que haya estado presente durante el parto deberá dar aviso oportuno a la autoridad. La misma obligación aplica para tutores o jefes de familia en caso de que el nacimiento ocurra en un domicilio particular.

Esta medida forma parte de la reciente reforma al segundo párrafo del artículo 63 de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el rezago en el registro de nacimientos sigue siendo una problemática en la entidad. Durante 2025, el 3 por ciento de los menores registrados correspondía a nacimientos ocurridos en 2019 o años anteriores.

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En total, el año pasado se registraron 36 mil 827 nuevos ciudadanos: 49 por ciento hombres y 51 por ciento mujeres. De ellos, 27 mil 719 nacieron en 2024; 6 mil 682 en 2023; y 606 en 2022.

Además, 339 corresponden a nacimientos de 2021; 198 de 2020; y mil 283 de 2019 y años previos, lo que evidencia que algunos menores fueron registrados hasta seis años después de haber nacido.

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Con la digitalización de los servicios de salud, se ha vuelto indispensable que madres y padres presenten la identificación o CURP del menor para acceder a servicios médicos, lo que refuerza la necesidad de realizar el registro de manera oportuna.