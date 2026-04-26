logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026

El financiamiento federal de 358 millones para 2026 beneficiará a SSPC, FGE y CEEAV en SLP

Por Rubén Pacheco

Abril 26, 2026 02:18 p.m.
A
SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026

Derivado de la financiación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), tres instituciones resultarán beneficiadas con diferentes proyectos, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Informó que San Luis Potosí recibirá un financiamiento federal de 358 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

En entrevista, describió que se dotará de recurso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Matizó que gran parte de la partida presupuestal de la federación, se destinará al fortalecimiento del Centro de Coordinación, Control, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5-i2).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026
SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026

SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026

SLP

Rubén Pacheco

El financiamiento federal de 358 millones para 2026 beneficiará a SSPC, FGE y CEEAV en SLP

Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT
Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT

Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT

SLP

Rubén Pacheco

Tras casi tres años, SCT asegura que vehículos Metro Red están bien mantenidos.

STJE confirma reubicación de juez en Tamazunchale
STJE confirma reubicación de juez en Tamazunchale

STJE confirma reubicación de juez en Tamazunchale

SLP

Rubén Pacheco

De 69 jueces electos, solo uno se inconformó por cambio de adscripción en San Luis Potosí.

Guardia Civil interviene en riñas entre taxistas en carretera a Rioverde
Guardia Civil interviene en riñas entre taxistas en carretera a Rioverde

Guardia Civil interviene en riñas entre taxistas en carretera a Rioverde

SLP

Rubén Pacheco

El conflicto ocurrió cuando taxistas persiguieron a un conductor tras un accidente en la vía pública.