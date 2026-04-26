SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026

Derivado de la financiación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), tres instituciones resultarán beneficiadas con diferentes proyectos, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Informó que San Luis Potosí recibirá un financiamiento federal de 358 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

En entrevista, describió que se dotará de recurso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Matizó que gran parte de la partida presupuestal de la federación, se destinará al fortalecimiento del Centro de Coordinación, Control, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5-i2).

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