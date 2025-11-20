SLP reduce robo de vehículos, asegura SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que el robo de vehículos en San Luis Potosí ha disminuido de forma sostenida desde 2021, pese a que un reciente reporte de Plataforma México coloca a la entidad en el noveno lugar nacional en el acumulado de unidades sustraídas desde 2018.

El funcionario precisó que dicho informe abarca siete años de registros, lo que —según dijo— "no refleja la tendencia actual". Recordó que cuando la administración municipal inició, en 2021, se reportaban alrededor de 300 robos de vehículos por mes, mientras que hoy esa cifra "se ha reducido de manera considerable".

Villa Gutiérrez señaló que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan esa disminución: entre septiembre y octubre se reportó una baja adicional, y el comparativo 2024–2025 también muestra un descenso. En términos generales, afirmó, la capital presenta una reducción de 10.8% en la incidencia delictiva, cifra que, aunque por debajo del promedio nacional, representa un avance sostenido.

El secretario detalló otros indicadores: el homicidio doloso registra una disminución del 52.9%, mientras que a nivel nacional la baja es del 20.4%. En robos con violencia a transporte público, vehículos, casa habitación y comercio, el comparativo anual muestra una reducción cercana al 30%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reconoció que la incidencia del robo de vehículos varía según la zona y el mes, y depende también de la presencia operativa de la corporación. Añadió que, mediante el operativo Escudo Urbano, la policía municipal refuerza sectores de mayor riesgo para inhibir la actividad delictiva.

Aunque el acumulado histórico mantiene a San Luis Potosí dentro del top 10 nacional, Villa Gutiérrez insistió en que las cifras actuales muestran una tendencia clara a la baja y representan un avance respecto a la situación encontrada en 2021.