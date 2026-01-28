logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026

Las nuevas rutas iniciarán operaciones entre marzo y junio de 2026

Por Redacción

Enero 28, 2026 04:05 p.m.
A
SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026

San Luis Potosí sumará nuevas rutas aéreas hacia Ciudad de México y Monterrey a partir de 2026, tras el anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la incorporación de estos vuelos en alianza con la aerolínea Viva Aerobus.

De acuerdo con la información oficial, la ruta San Luis Potosí–Ciudad de México, con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), iniciará operaciones el 23 de marzo de 2026, con frecuencia diaria. Además, se habilitará un servicio de transporte terrestre directo hacia la zona del Ángel de la Independencia.

En tanto, la conexión aérea con Monterrey, Nuevo León, comenzará el 30 de junio de 2026, con tres vuelos semanales, lo que ampliará las opciones de traslado para actividades empresariales, turísticas y de conexión con otros destinos nacionales e internacionales.

El mandatario estatal señaló que estas rutas buscan mejorar la conectividad del estado y fortalecer su posicionamiento como punto estratégico en la región centro del país, además de incrementar la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, que se prevé alcance el millón de usuarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Gallardo: reforma electoral empezó con el pie izquierdo

Dice el gobernador que algunos liderazgos de Morena desprecian al PVEM

Durante el anuncio estuvieron presentes directivos de Viva Aerobus, quienes destacaron que la aerolínea opera una flota integrada por aeronaves Airbus A320 y A321, y que recientemente anunció la adquisición de nuevos aviones A321neo, con menores emisiones contaminantes por pasajero.

Las nuevas rutas se suman a la oferta aérea existente en San Luis Potosí y forman parte de los ajustes realizados por aerolíneas comerciales ante la demanda de conectividad regional y nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026
SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026

SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026

SLP

Redacción

Las nuevas rutas iniciarán operaciones entre marzo y junio de 2026

Amplia, la posibilidad de que Aranza Puente sea del PVEM
Amplia, la posibilidad de que Aranza Puente sea del PVEM

"Amplia, la posibilidad de que Aranza Puente sea del PVEM"

SLP

Rubén Pacheco

El partido requiere de perfiles para ampliar su cobertura en la entidad, dijo Torres Sánchez

Critica Gallardo que regidores "anden de vacaciones" en Europa
Critica Gallardo que regidores "anden de vacaciones" en Europa

Critica Gallardo que regidores "anden de vacaciones" en Europa

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador consideró que fue un gasto innecesario el viaje a la FITUR

Rechazan aumento en el gasto por asesores en Congreso
Rechazan aumento en el gasto por asesores en Congreso

Rechazan aumento en el gasto por asesores en Congreso

SLP

Ana Paula Vázquez

Organización civil cuestiona el gasto en asesores del Congreso del Estado