SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026

San Luis Potosí sumará nuevas rutas aéreas hacia Ciudad de México y Monterrey a partir de 2026, tras el anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la incorporación de estos vuelos en alianza con la aerolínea Viva Aerobus.

De acuerdo con la información oficial, la ruta San Luis Potosí–Ciudad de México, con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), iniciará operaciones el 23 de marzo de 2026, con frecuencia diaria. Además, se habilitará un servicio de transporte terrestre directo hacia la zona del Ángel de la Independencia.

En tanto, la conexión aérea con Monterrey, Nuevo León, comenzará el 30 de junio de 2026, con tres vuelos semanales, lo que ampliará las opciones de traslado para actividades empresariales, turísticas y de conexión con otros destinos nacionales e internacionales.

El mandatario estatal señaló que estas rutas buscan mejorar la conectividad del estado y fortalecer su posicionamiento como punto estratégico en la región centro del país, además de incrementar la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, que se prevé alcance el millón de usuarios.

Durante el anuncio estuvieron presentes directivos de Viva Aerobus, quienes destacaron que la aerolínea opera una flota integrada por aeronaves Airbus A320 y A321, y que recientemente anunció la adquisición de nuevos aviones A321neo, con menores emisiones contaminantes por pasajero.

Las nuevas rutas se suman a la oferta aérea existente en San Luis Potosí y forman parte de los ajustes realizados por aerolíneas comerciales ante la demanda de conectividad regional y nacional.