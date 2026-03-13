Soledad, primer municipio libre de analfabetismo

Soledad de Graciano Sánchez se convirtió en el primer municipio del estado en declararse libre de analfabetismo, al realizar la ceremonia de izado de la bandera blanca en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango".

Este día, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, junto al titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), José Luis Castro Castillo, entre otras autoridades, llevaron a cabo el acto de izamiento, destacando a Soledad como el municipio que ha alcanzado el mayor índice de personas que saben leer y escribir.

El director del IEEA resaltó el impulso de las políticas implementadas en materia educativa dentro de este municipio para disminuir el analfabetismo, lo que permitió a Soledad obtener esta declaratoria como el primer municipio en San Luis Potosí y el tercero en México.

Señaló que la capital de San Luis Potosí enfrenta una situación particular en materia de rezago educativo debido al crecimiento poblacional derivado de la migración interna.

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Explicó que muchas personas provenientes de otros municipios llegan a la capital con la intención de establecerse y trabajar principalmente en la zona industrial, utilizando la ciudad como lugar de residencia o dormitorio.

Esta dinámica ha contribuido al incremento del analfabetismo en algunos sectores de la capital potosina. No obstante, aseguró que ya se realizan acciones para atender este problema, para posteriormente lograr la declaratoria de "bandera blanca".

El funcionario detalló que entre los próximos objetivos del instituto se encuentran también los municipios de Ciudad Valles y Matehuala.

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En este último, estimó que en un periodo aproximado de tres a cuatro meses podría alcanzarse la declaratoria de bandera blanca.

"El próximo objetivo del Instituto es la capital, Valles y Matehuala, la zona en la que nos vamos a comprometer es la zona indígena, la zona donde tenemos mayor problema, es Santa Catarina en la zona media, San Martín Chalchicuautla y Aquismón, son los lugares que requieren mayor atención".

En el caso del Altiplano potosino, indicó que se trabaja principalmente en Matehuala, mientras que los municipios con mayores problemas de analfabetismo son Salinas y Charcas.