Solicita RGC derogar la Ley Serrano

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En medio de los señalamientos de violaciones a la libertad de expresión, este jueves, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona oficializó el trámite para derogar la reforma que penaliza el uso indebido de contenido gráfico y audiovisual con inteligencia artificial (IA), conocido como "Ley Serrano" por haber sido impulsada por Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM.

El mandatario estatal entregó la documentación a María Sara Rocha Medina, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a fin de que el Poder Legislativo desahogue el planteamiento.

Destacó la presencia de Serrano Cortés, quien fue señalado por utilizar dicha legislación en contra de periodistas.

Después de realizar una reunión con representante de diferentes sectores, entre ellos, algunos periodistas, refirió que aunque se presentó el recurso para dejar sin efectos la modificación, próximamente se presentará una moción para la regulación de IA, pero previo concenso entre los inmiscuidos.

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Dijo que, entre otras consideraciones, el planteamiento prevé generar una especie de directorio dónde se registren los medios de información, a dónde remitir una réplica o contactarse y otros datos complementarios.

Gallardo Cardona reiteró su posicionamiento por la regulación de las noticias falsas, respetar la dignidad humana y promover mejoras para el fortalecimiento del uso de la IA.

La decisión de Gallardo Cardona se dio previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta si la reforma es constitucional o no, cuya impugnación fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La única denuncia que se tiene formalizada hasta el momento, corresponde a la presentada por la senadora Ruth Miriam González Silva del PVEM, en contra de dos creadoras de contenido, quienes estuvieron en prisión preventiva por alrededor 15 días.