Solicitan préstamos 11 municipios para aguinaldos

Hasta el momento, 11 municipios solicitaron préstamos al Gobierno del Estado para pagar el aguinaldo de los trabajadores, cuyo monto en conjunto asciende a 120 millones de pesos, reveló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

"Hay municipios pidieron 2 millones, hay otros que pidieron 5, hay otros que pidieron 7. Todo lo quieren para aguinaldo y prestaciones", complementó.

En entrevista, contextualizó que, al inicio del 2025 la Secretaría de Finanzas (Sefin) planteó a las presidencias municipales establecer un convenio, consistente en retenerles determinada cantidad de participaciones y crear una bolsa de ahorro de fin de año.

Sin embargo, lamentó que el 80 por ciento de los gobiernos municipales no accedieron a la propuesta, porque deseaban administrar la totalidad de sus ingresos y "de esos 11 están en ese 80 por ciento que no quiso", añadió.

Gallardo Cardona criticó que la administración municipal algunas veces es "muy mala", no tanto por la administración de las y los alcaldes, sino por las deficiencias de los titulares de las tesorerías.