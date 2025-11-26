logo pulso
Sólo llegó a Valles una sexta parte de las despensas de Sedesore

A Valles llegaron 5 mil de 32 mil despensas del padrón; distribución avanza con faltantes.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 26, 2025 07:53 p.m.
A
Sólo llegó a Valles una sexta parte de las despensas de Sedesore

La entrega de despensas del programa de apoyos alimentarios inició en Ciudad Valles con un faltante considerable: de las 32 mil que corresponden al padrón local, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) únicamente recibió 5 mil, es decir, apenas una sexta parte de lo necesario para cubrir la demanda.

10% de solicitudes por afectaciones no cumplen requisitos básicos: Sedesore

Sedesore pide a damnificados tramitar apoyo directamente para evitar abusos de gestores

El arribo del cargamento se dio una semana después de lo que había asegurado a los medios el delegado de Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas, quien había anunciado que la distribución comenzaría antes. Pese al rezago, la dependencia decidió arrancar con la entrega del material disponible.

Este miércoles, parte de ese limitado lote fue llevado a habitantes de El Carmen, mientras miles de beneficiarios continúan en espera de información sobre la llegada del resto de los apoyos. Hasta ahora, no se ha precisado cuándo arribarán las despensas faltantes.

