Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía

Hasta el momento, solo se ha detenido y procesado a una persona relacionada como presunta responsable de provocar incendios forestales, informó María Manuela García Cázares, titular de la fiscalía General del Estado (FGE).

En días pasados, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, reportó que, en lo que va del año se han remitido a cinco personas ante las autoridades ministeriales, de las cuales tres están relacionadas a la conflagración en Mexquitic de Carmona.

La fiscal general explicó que, en este tipo de asuntos no solo toma conocimiento el Ministerio Público del fuero común, sino también del ámbito Federal.

Es decir, los casos restantes posiblemente son investigados por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), complementó.

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"Bueno ahí también puede tratarse de una competencia de la Fiscalía General de la República. Nosotros sí tuvimos una persona detenida (como presunta responsable de un incendio forestal)", remató.

El Gobierno del Estado, informó en semanas anteriores que San Luis Potosí reporta un incremento atípico de incendios en zonas forestales, en comparación con el mismo periodo del 2025.

Ante ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene mesas de trabajo con autoridades federales y municipios, a fin de que haya una mejor coordinación institucional para responder de manera oportuna y evitar mayores afectaciones al medio ambiente.