SSPC da de baja hasta 400 vehículos oficiales en desuso
Los trámites de desincorporación de vehículos oficiales se encuentran en curso, con la finalidad de saldar derechos vehiculares ante la Secretaría de Finanzas.
En la actualidad, sigue en desarrollo el proceso de baja de entre 350 y 400 vehículos oficiales, cuyas unidades ya no son funcionales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
El mando policial subrayó que los coches sin utilidad corresponden a un acumulado desde el sexenio anterior, por lo cual, no tiene mayor impacto en que los policías no tengan en qué movilizarse.
Pese a la cantidad de carros, camionetas, motocicletas y otras unidades chatarrizadas en desuso, aseguró que no afectó en la operación de labores de seguridad de la corporación, pues la actual administración ha adquirido casi 400 vehículos para la Guardia Civil Estatal (GCE).
Explicó que los trámites de desincorporación siguen su curso, los cuales se encuentran ante el patrimonio del estado y terminando de saldar derechos vehiculares ante la Secretaría de Finanzas (Sefin).
