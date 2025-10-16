logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes

La SSPC señala que habrían sido creados con inteligencia artificial para generar alarma.

Por Redacción

Octubre 16, 2025 11:41 a.m.
A
Analizan autenticidad de videos virales.

Analizan autenticidad de videos virales.

La Policía Cibernética del Estado investiga una serie de videos difundidos en redes sociales que simulan amenazas de grupos criminales y presuntos vínculos con autoridades estatales, los cuales —según el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC)— fueron creados con inteligencia artificial para generar alarma y afectar la imagen del Gobierno.

La dependencia informó que ya se tiene identificado el origen de la difusión del material manipulado y que “se espera en breve aprehender a los responsables, sobre quienes caerá todo el peso de la ley”.

De acuerdo con la SSPC, los autores de los videos editaron fragmentos de grabaciones reales de la delincuencia organizada y añadieron audios y elementos falsos mediante herramientas tecnológicas. En uno de los clips se muestra a un supuesto delincuente interrogando a un hombre que “confiesa” nexos con la autoridad estatal; sin embargo, el comunicado precisa que se trata de Erick “N”, alias “El 28”, detenido en octubre de 2024 y recluido desde diciembre de ese año en una prisión federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la Policía Cibernética, Ángel Orta, señaló que las investigaciones siguen en curso para rastrear las cuentas, páginas y perfiles que difunden este tipo de contenidos, “intentando manipular a los consumidores de redes sociales y plataformas digitales”.

Finalmente, la SSPC exhortó a la población a no compartir información no verificada y a mantenerse atenta a los canales oficiales para evitar la propagación de desinformación.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes
SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes

SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes

SLP

Redacción

La SSPC señala que habrían sido creados con inteligencia artificial para generar alarma.

Antreros respaldan despidos en Protección Civil
Antreros respaldan despidos en Protección Civil

Antreros respaldan despidos en Protección Civil

SLP

Leonel Mora

Roberto Arturo Pinto Madrid informó sobre las medidas de seguridad implementadas en establecimientos

Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo
Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

SLP

Rolando Morales

Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.

Con amparo, mujer se hace de concesión
Con amparo, mujer se hace de concesión

Con amparo, mujer se hace de concesión

SLP

Rubén Pacheco