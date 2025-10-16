SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes

La Policía Cibernética del Estado investiga una serie de videos difundidos en redes sociales que simulan amenazas de grupos criminales y presuntos vínculos con autoridades estatales, los cuales —según el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC)— fueron creados con inteligencia artificial para generar alarma y afectar la imagen del Gobierno.

La dependencia informó que ya se tiene identificado el origen de la difusión del material manipulado y que “se espera en breve aprehender a los responsables, sobre quienes caerá todo el peso de la ley”.

De acuerdo con la SSPC, los autores de los videos editaron fragmentos de grabaciones reales de la delincuencia organizada y añadieron audios y elementos falsos mediante herramientas tecnológicas. En uno de los clips se muestra a un supuesto delincuente interrogando a un hombre que “confiesa” nexos con la autoridad estatal; sin embargo, el comunicado precisa que se trata de Erick “N”, alias “El 28”, detenido en octubre de 2024 y recluido desde diciembre de ese año en una prisión federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la Policía Cibernética, Ángel Orta, señaló que las investigaciones siguen en curso para rastrear las cuentas, páginas y perfiles que difunden este tipo de contenidos, “intentando manipular a los consumidores de redes sociales y plataformas digitales”.

Finalmente, la SSPC exhortó a la población a no compartir información no verificada y a mantenerse atenta a los canales oficiales para evitar la propagación de desinformación.



