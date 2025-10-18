STPS, Segam, Seduvop y OM se mudan en febrero a La Pila
La inversión implicará un monto de más de 5 millones de pesos, estimó Noé Lara Enríquez
Para febrero o marzo del 2026 estaría concluyendo el proyecto para trasladar cuatro dependencias estatales al edificio que se construyó parcialmente en la delegación de La Pila, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
"Estamos en ello, estamos con ese proyecto firme y yo creo que sí (es factible su ejecución en el 2026", complementó.
Reiteró que se reubicarán las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Oficialía Mayor. Aunque anteriormente refirió que sería la Contraloría General, ahora añadió a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
En entrevista, el funcionario estatal enfatizó que la sede inconclusa no solo carece de servicios básicos, sino de muchas cosas más, por ello, la inversión implicaría un monto de más de 5 millones de pesos.
