logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

STPS, Segam, Seduvop y OM se mudan en febrero a La Pila

La inversión implicará un monto de más de 5 millones de pesos, estimó Noé Lara Enríquez

Por Rubén Pacheco

Octubre 18, 2025 03:37 p.m.
A
Noé Lara Enríquez / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Noé Lara Enríquez / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Para febrero o marzo del 2026 estaría concluyendo el proyecto para trasladar cuatro dependencias estatales al edificio que se construyó parcialmente en la delegación de La Pila, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

"Estamos en ello, estamos con ese proyecto firme y yo creo que sí (es factible su ejecución en el 2026", complementó.

Reiteró que se reubicarán las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Oficialía Mayor. Aunque anteriormente refirió que sería la Contraloría General, ahora añadió a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

En entrevista, el funcionario estatal enfatizó que la sede inconclusa no solo carece de servicios básicos, sino de muchas cosas más, por ello, la inversión implicaría un monto de más de 5 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

STPS, Segam, Seduvop y OM se mudan en febrero a La Pila
STPS, Segam, Seduvop y OM se mudan en febrero a La Pila

STPS, Segam, Seduvop y OM se mudan en febrero a La Pila

SLP

Rubén Pacheco

La inversión implicará un monto de más de 5 millones de pesos, estimó Noé Lara Enríquez

AMPI ve riesgos en plan de vivienda de bajo costo
AMPI ve riesgos en plan de vivienda de bajo costo

AMPI ve riesgos en plan de vivienda de bajo costo

SLP

Samuel Moreno

Podría no alcanzar sus objetivos si no se acompaña de estrategias integrales, dice Espitia Lanuza

Por resolverse, 20 procedimientos contra exfuncionarios: CGE
Por resolverse, 20 procedimientos contra exfuncionarios: CGE

Por resolverse, 20 procedimientos contra exfuncionarios: CGE

SLP

Rubén Pacheco

Involucran a extitulares de la SCT, Seduvop y la JEC, precisó Sergio Arturo Aguiñaga

Aumento al IEPS golpeará a las tienditas: Canacope
Aumento al IEPS golpeará a las tienditas: Canacope

Aumento al IEPS golpeará a las tienditas: Canacope

SLP

Samuel Moreno

Armando Reyes dijo que enfrentan una de las etapas más críticas de los últimos años