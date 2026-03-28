Subasta garantiza tres de cuatro obras prioritarias: Galindo

El alcalde Enrique Galindo informó que la subasta de 13 predios municipales permitirá garantizar la ejecución de tres de las cuatro obras prioritarias contempladas por su administración, tras estimar una recaudación cercana a los 648 millones de pesos.

Explicó que, aunque el Cabildo autorizó la venta de 18 terrenos, en esta primera etapa se colocaron 13 con resultados que calificó como "muy buenos" y bajo un proceso que aseguró ha sido transparente. Con estos recursos, dijo, se cubre el financiamiento de la mayor parte del paquete de infraestructura, mientras que la cuarta obra podría realizarse con recursos propios del Ayuntamiento.

El edil detalló que, de mantenerse el interés de inversionistas, se analiza la posibilidad de realizar una segunda subasta con los cinco predios restantes que no fueron vendidos en esta primera ronda. No obstante, aclaró que esta decisión dependerá de la necesidad de recursos adicionales.

En cuanto a las obras ya garantizadas, mencionó en primer lugar la intervención en El Saucito, cuyo proyecto será presentado en los primeros días de abril, luego de incorporar ajustes derivados del diálogo con vecinos. A esta se suma la UBR Maravillas, así como el puente en el Río Españita.

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Sobre la cuarta obra, relacionada con la salida a Guadalajara, indicó que podría ejecutarse con recursos municipales, evitando recurrir a la venta de más patrimonio si las finanzas lo permiten.

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Galindo Ceballos adelantó que el arranque de las obras podría darse entre abril y mayo, una vez que concluyan los procesos de licitación en curso. Además, destacó que el presupuesto de inversión del año pasado, que aún no se ejerce en su totalidad, podrá utilizarse este año como un monto adicional cercano a los 300 millones de pesos, con el que se prevé pavimentar alrededor de 100 calles.