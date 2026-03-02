logo pulso
Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas

Por Rubén Pacheco

Marzo 02, 2026 02:49 p.m.
Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh

Hasta el momento, San Luis Potosí contabiliza 29 casos de gusano barrenador en ganado vacuno, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

Precisó que, del total de confirmaciones, en la actualidad 16 de los ejemplares se encuentran completamente sanos, derivado de la detección temprana, aplicación de curaciones y tratamiento adecuado.

En entrevista, expuso que el 70% de los contagios se registran en los ombligos de los becerros recién nacidos, porcentaje que puede ser exponencial si se considera que en el estado nacen 2 mil 400 terneros diarios.

Complementó que después de esta especie, se ubican los perros, no tantos los callejeros o comunitarios, sino los que están amarrados y pudieran tener alguna herida. El primer caso el 27 de diciembre del 2025 en la entidad, correspondió a un perro en el municipio de Ébano.

"Es en la huasteca. No se han presentado en (Ciudad) Valle, pero ya en El Naranjo, en Ébano, en Tamuín (...) en todo, en la huasteca se han presentado en la mayoría de los municipios", externó.

Advirtió que el vector o mosca contaminante, proveniente del sur del país, infestará todo el territorio potosino, incluida la capital, por ello, conminó a los productores y propietarios de mascotas mantener en buenas condiciones de salud a los animales, y en caso de detectar lesiones, curarlas inmediatamente.

Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP

Refuerzan acciones sanitarias en las cuatro regiones.

