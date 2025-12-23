Suman 6 casos de sarampión y más de mil 700 de varicela
Al cierre de 2025, las autoridades sanitarias hacen llamado a reforzar la vacunación preventiva
Al cierre del año 2025, San Luis Potosí registró un total de seis casos de sarampión y mil 746 de varicela, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que llamó a la población a no relajar las medidas preventivas y a reforzar la vacunación, principalmente en niñas y niños.
La dependencia estatal detalló que los seis casos de sarampión detectados durante todo el año se concentraron en las regiones Centro y Altiplano, donde se mantiene disponibilidad de la vacuna en los centros de salud, con el objetivo de prevenir la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.
En cuanto a la varicela, la Secretaría de Salud informó que los mil 746 casos contabilizados en 2025 se distribuyeron en las cuatro regiones del estado: Centro, Altiplano, Media y Huasteca, lo que refleja una presencia constante del padecimiento a lo largo del territorio potosino.
Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a madres, padres y tutores para revisar y completar los esquemas de vacunación de niñas y niños, así como a acudir de manera oportuna a las unidades médicas ante la presencia de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o malestar general.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Secretaría de Salud subrayó que la vacunación continúa siendo la principal herramienta de prevención y control de enfermedades transmisibles, por lo que insistió en la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y la corresponsabilidad social para evitar brotes durante el próximo año.
A nivel nacional, la situación de sarampión y varicela presenta contrastes importantes con la realidad potosina. En México se ha reportado un aumento considerable de casos de sarampión, con más de mil 500 contagios confirmados en 2025 y brotes activos en estados como Chihuahua y Sonora, donde las cifras superan ampliamente las registradas en San Luis Potosí, y varios estados concentran la mayoría de los casos a nivel federal.
Asimismo, la varicela ha mostrado un incremento generalizado en todo el país, reflejando problemas en la cobertura de vacunación y subrayando la necesidad de intensificar campañas de inmunización para reducir la circulación de ambos padecimientos en 2026.
Aumentan los casos de sarampión en México en una semana
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informa sobre el incremento de casos de sarampión en el país.
no te pierdas estas noticias
Suman 6 casos de sarampión y más de mil 700 de varicela
Samuel Moreno
Al cierre de 2025, las autoridades sanitarias hacen llamado a reforzar la vacunación preventiva
Mínimas de 8°C en SLP previo a Navidad
Redacción
Protección Civil alerta por mañanas frías y emite recomendaciones para prevenir riesgos
Impugnar reforma sobre IA, “afinará” la legislación: Torres
Samuel Moreno
El secretario sostiene que es un tema novedoso con implicaciones directas en la vida pública