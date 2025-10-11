Suman mil 300 familias evacuadas en la Huasteca

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) mantiene activo el despliegue operativo y de auxilio en la región Huasteca, en apoyo a la población afectada por el paso del fenómeno natural "Priscilla", en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno dentro del plan operativo DN-III.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, participa directamente en las brigadas encabezadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asegurando la cobertura total de la Guardia Civil Estatal en las zonas más afectadas.

Hasta el momento, se han entregado más de 20 mil víveres y evacuado mil 300 familias de municipios como Tanquián de Escobedo, Tamazunchale, Xilitla, Aquismón, San Martín Chalchicuautla y Tampacán, además de habilitar 66 refugios temporales.

La SSPCE reafirmó su compromiso de no bajar la guardia y continuar con el trabajo interinstitucional para salvaguardar la integridad de las y los potosinos, priorizando la atención a los sectores más vulnerables ante cualquier eventualidad.