Suman siete tirolesas clausuradas en Real de Catorce (video)
El incidente más reciente involucró a una niña rescatada sin lesiones en "El Águila Real"
En lo que va del sexenio, se han llevado a cabo siete clausuras de espacios con tirolesa en el Pueblo Mágico de Real de Catorce, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Recordó que la más reciente correspondió a la atracción "El Águila Real", tras confirmarse un incidente con una niña, quien quedó suspendida en el cable, aunque fue rescatada sin lesiones.
El funcionario estatal remarcó que, si bien el Gobierno del Estado brinda y facilita apoyo institucional a los municipios, las direcciones municipales de Protección Civil deben ser los primeros en inspeccionar y regular.
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"Aquí la omisión que nosotros detectamos como primera causa, fue la parte del operador. Ellos tienen que tener la dinámica de qué peso es el que puede hacer uso de esta tirolesa", remató.
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