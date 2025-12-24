logo pulso
Supuesto inspector se llevó casitas de perros en Perpetuo Socorro

Así lo explicó el Ayuntamiento capitalino, tras la denuncia de vecinos de la iglesia

Por Rolando Morales

Diciembre 24, 2025 12:08 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, deslindó al gobierno municipal del retiro y desecho de casitas de madera destinadas a resguardar a perros en situación de calle, ubicadas a un costado de la iglesia del Perpetuo Socorro, sobre la calle Tomasa Estévez, casi esquina con Mariano Arista.

El funcionario informó que, tras la difusión del hecho en redes sociales, acudió personalmente al lugar con el objetivo de aclarar que ninguna dependencia municipal participó en la remoción de estos refugios improvisados para perros comunitarios que habitualmente permanecen en la zona.

Mendieta Rivera señaló que una persona se ostentó de manera indebida como inspector del Ayuntamiento para retirar las casitas, calificando la acción como grave y perjudicial para los animales.

Recalcó que la Dirección de Gestión Ecológica no realiza ni ha realizado este tipo de operativos, al tratarse de estructuras que cumplen una función de protección para animales en situación de calle.

Asimismo, subrayó que no existe una política municipal que avale el retiro de refugios para perros comunitarios y afirmó que, por el contrario, se mantiene una postura de respaldo al bienestar animal y a la convivencia responsable con el entorno urbano.

En ese sentido, el director expresó su coincidencia con el reclamo realizado por organizaciones defensoras de los animales, al señalar que las casitas destinadas a perros comunitarios no pueden ser consideradas basura. Añadió que el Ayuntamiento trabajará de manera coordinada con asociaciones civiles, en particular con la organización que ha acompañado a estos animales.

Como parte de las acciones de apoyo, Mendieta Rivera anunció que la Dirección de Gestión Ecológica donará y repondrá la casita retirada, además de que se brindará respaldo adicional instruido por el alcalde, incluyendo el padrinazgo de alimento para los perros de la zona y la gestión de nuevas donaciones de refugios por parte de otros directores municipales.

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no tuvo participación alguna en este hecho y manifestó la disposición de colaborar en las investigaciones necesarias para identificar a la persona responsable del retiro.

