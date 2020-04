Taxista de SLP atropella a un perro y causa indignación en redes sociales (VIDEO)

(ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES)

Un perro resultó con severas lesiones tras ser arrollado por un taxista, en avenida Universidad.

Según información divulgada en redes sociales y que se hizo llegar a este medio, el hecho fue captado por una cámara de seguridad de un negocio ubicado en esa zona, cuyo dueño al enterarse de lo ocurrido auxilió al can.

En el video se observa que el perro intentaba cruzar la avenida en medio del tráfico, pero fue atropellado por una unidad de transporte público que circulaba hacia el Centro Histórico.

El perro, ya herido y con mucho esfuerzo, se retiró del arroyo vehicular y se movió hacia la banqueta, mientras otro automovilista disminuía su velocidad para no embestirlo. Más tarde, el can que fue auxiliado por el propietario del negocio, quien solicitó asesoría para conseguir un veterinario que atendiera al can.

El hecho indignó a los cibernautas, quienes consideraron que el conductor del taxi pudo haber desviado su trayecto o aminorado la velocidad para no lastimar al animal.