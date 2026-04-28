Taxistas exigen salida de Martínez Acosta; denuncian corrupción

La inconformidad del gremio taxista volvió a las calles este martes, ahora con un reclamo frontal, la salida de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

Integrantes de la organización Taxistas Moviendo a San Luis, que dicen representar a más de 13 mil operadores, señalaron una cadena de omisiones, presuntos cobros indebidos y una política permisiva frente a plataformas digitales que, aseguran, operan fuera de regla.

La protesta se concentró en el asta bandera de Salvador Nava, donde cerca de un centenar de unidades se apostaron. Bajo resguardo de la policía municipal, que implementó un dispositivo vial en la zona, los manifestantes fijaron postura en un ambiente controlado, pero con un discurso cada vez más endurecido hacia la autoridad estatal.

Previo a la rueda de prensa, operadores advirtieron que la permanencia de la funcionaria representa, a su juicio, un riesgo tanto para el sector como para la ciudadanía. Apuntaron directamente a la falta de intervención del gobierno estatal y calificaron como complicidad la tolerancia hacia servicios de transporte por aplicación que —afirman— incumplen obligaciones fiscales y regulatorias.

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En el plano económico, los taxistas denunciaron condiciones desiguales. Aseguran que mientras el gremio cumple con pagos e inspecciones, otros esquemas de movilidad operan sin la misma carga normativa. Como ejemplo, mencionaron la revista vehicular, cuyo costo en 2023 fue de 4 mil pesos y que, anticipan, podría incrementarse este año sin claridad oficial.

La representación legal del movimiento sostuvo que las vías institucionales ya fueron agotadas sin resultados. Acusó falta de respuesta por parte de la Secretaría General de Gobierno y una gestión deficiente desde la SCT, al tiempo que reprochó a la titular de la dependencia distorsionar la información y desatender las demandas planteadas por el gremio.

Entre los señalamientos más delicados, se encuentran acusaciones de presuntos cobros indebidos y la utilización de la dependencia con fines recaudatorios. Además, denunciaron la ausencia de regulación efectiva sobre plataformas digitales, lo que —según su postura— ha profundizado el desorden en el sector transporte.

Los inconformes adelantaron que iniciarán acciones legales y administrativas para que se investiguen las irregularidades denunciadas, sin descartar una escalada en las movilizaciones. Insistieron en que la exigencia central es la destitución inmediata de la titular de la SCT.