Temen que empresa acapare agua potable en R. de Catorce

Aunque no se tiene la certeza de que haya pozos ilegales en el valle de Real de Catorce, lo que sí hay es una empresa productora de huevo que compró una cantidad importante de derechos de extracción de agua de pozos de los ejidatarios, todo de manera legal, pero que provocó un acaparamiento del líquido que afecta al consumo humano, advirtió Juan Carlos Salazar Viesca, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Altiplano.

En entrevista, el líder empresarial dijo que no se ha comprobado ninguna ilegalidad sobre la concesión de los derechos, pero no se sabe con precisión que haya personas que perforen pozos de manera irregular.

Precisó que en el caso de la empresa productora de huevo, ésta ha comprado los derechos de extracción a ejidatarios, y eso lo permite con claridad la normatividad federal, y de hecho es un agua que se utiliza para la red de servicio domiciliario de manera cómoda, es decir se trata de un agua de muy buena calidad.

Pero indicó que en el caso de la cabecera de Real de Catorce, no hay tantas posibilidades de perforar pozos profundos por la altura, y se entiende que todas las perforaciones de los municipios de Cedral, Vanegas, Catorce y Matehuala llegan al mismo acuífero, y entonces cada pozo es un popote más para sacar agua.

Agregó que hace como tres años sí había comentarios acerca de que habría pozos perforados de manera ilegal, y ahora se desconoce si hayan retomado esa actividad, pero últimamente no se ha escuchado que así esté sucediendo en Catorce.