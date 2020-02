Tiran ventas obras en calle 5 de Mayo

Comerciantes establecidos en la calle 5 de Mayo exigieron a las autoridades dar celeridad a las obras que se realizan en el tramo que se ubica entre Manuel José Othón y Agustín de Iturbide, tras asegurar que los trabajos de rehabilitación de la zona han bajado las ventas entre un 50 y un 80%.

María Elena Anguiano, comerciante de la zona, señaló: "Sí nos han afectado, antes de que abrieran la calle sí vendía muy bien, pero ahora la gente no pasa por que está la obra aquí. La verdad ya la gente no viene para acá y por eso nos han bajado las ventas, yo creo que a mí me han bajado entre un 70 y 80%", señaló.

La comerciante dijo desconocer la fecha en la que concluirán los trabajos, sin embargo, urgió a la autoridad a que den rapidez a las obras.

"A veces no hacen nada, veo a los trabajadores a veces muy campantes", manifestó.

En entrevista por separado, Ruby Martínez quien también atiende un establecimiento en la zona señaló que las obras han propiciado un decremento en ventas de casi un 50%, además de señalar que las promesas que realizó la autoridad de establecer tres turnos de trabajo no se han cumplido hasta el momento, lo que ha atrasado las labores en la zona.