Toman Telesecundaria en Soledad; exigen atención de SEGE

Padres de familia de la Telesecundaria “Juan Sarabia”, ubicada en la comunidad Palma de la Cruz, tomaron las instalaciones del plantel para exigir a las autoridades educativas la atención urgente de un foco de contaminación que emana de un antiguo tanque de agua colindante con la escuela y que ahora desprende malos olores.

De acuerdo con los afectados, este depósito era utilizado hace años por los pobladores de la región; sin embargo, quedó en desuso y, debido a fallas en la red sanitaria, el agua del estanque se contaminó con aguas residuales.

Lidia Lorena Rocha, madre de familia, explicó que el problema comenzó a agravarse desde el mes de julio. En ese periodo, los directivos del plantel enviaron los primeros oficios de petición a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para solicitar la intervención ante los desagradables olores a los que está expuesta la comunidad estudiantil.

No obstante, a cinco meses desde la solicitud, ni la autoridad estatal ni la municipal han respondido.

“Ya se han enviado alrededor de cuatro escritos a SEGE; también se pidió apoyo al municipio, pero no nos han hecho caso”, denunció.

Padres y madres de familia señalan que esta situación ya ha comenzado a afectar la salud de los estudiantes, quienes han presentado infecciones estomacales, dolores de cabeza y náuseas, síntomas que atribuyen a la contaminación.

“El drenaje está colapsado y toda esa agua sucia se va al estanque. El olor es exagerado y los niños ya tienen malestares”, señalaron.

El antiguo tanque, que en el pasado servía para abastecer de agua a la comunidad y al ganado, quedó en desuso tras la llegada del servicio de agua potable. Hoy, al encontrarse aledaño al terreno de la telesecundaria, se ha convertido en un foco de infección, acumulando aguas negras que forman una capa verdosa y amarillenta en la superficie.

Ante la falta de respuesta, los padres advirtieron que, de no recibir atención, tomarán medidas más drásticas, como el cierre de la carretera 57 a la altura de la gasolinera conocida como “del avión”.