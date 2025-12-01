Perros sueltos, una amenaza en Satélite
Habitantes del complejo habitacional piden mayor regulación
Otro de los problemas cotidianos que se sufren en Ciudad Satélite, sector perteneciente ahora a Villa de Pozos, es la proliferación de mascotas que no son controladas ni supervisadas por sus dueños y que por ello deambulan libremente por las calles del extenso complejo habitacional.
Estas mascotas, perros en su mayoría, representan un riesgo para las y los habitantes ya que algunas se portan agresivas con otros animales e incluso con personas.
Hay perros de raza Pitbull, por ejemplo, que al no ser resguardados ni sujetos con alguna correa por sus propietarios, ya han atacado a perros de menor tamaño.
Además, en no pocas viviendas del sector, sus habitantes se empeñan en tener a sus perros en la cochera o jardín, pero sin colocar una malla protectora que impida a los animales sacar el hocico y cabeza más allá del límite del hogar, lo que ha provocado sustos y uno que otro intento de mordedura en perjuicio de las y los peatones que transitan sobre las aceras.
Quienes hicieron el reporte señalaron que se trata de perros que tienen dueño y no de animales en situación de calle, grupo este otro que significa un problema aparte.
Los vecinos de la Ciudad Satélite pidieron a las autoridades del gobierno de Villa de Pozos implementar campañas de educación para las y los dueños de mascotas que no se hacen responsables de supervisar a sus animales y que no prevén ni se responsabilizan de los perjuicios que éstos puedan ocasionar.
