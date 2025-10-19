Trabaja Ecología en la regulación de predios abandonados

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, mantiene acciones permanentes para atender la presencia de terrenos baldíos, casas abandonadas y tiraderos clandestinos que representan un foco de infección y contaminación, especialmente en la zona norte de la ciudad.

El titular de la dependencia, Jaime Mendieta Rivera, explicó que estos espacios suelen presentar acumulación y quema de desechos urbanos, situación que requiere un proceso administrativo complejo debido a los derechos de propiedad privada, lo que impide intervenir de manera inmediata.

Indicó que, una vez identificado el propietario, se le notifica y se le ofrece la posibilidad de realizar la limpieza con apoyo del Ayuntamiento a un costo accesible, o bien, que lo haga de forma voluntaria. En los casos donde no hay respuesta, la dependencia procede a limpiar los perímetros más afectados para garantizar la seguridad y el libre tránsito de los ciudadanos.

Actualmente, la Dirección interviene seis tiraderos clandestinos de gran magnitud, con más de mil toneladas de residuos, ubicados en colonias como Terremoto, Los Vergeles, Las Flores, Tercera Chica y zonas cercanas a La Fenapo, la mayoría concentradas al norte de la capital.

Mendieta Rivera reconoció que algunos vecinos se organizan para limpiar áreas afectadas y solicitó que, antes de actuar por cuenta propia, se comuniquen con el Ayuntamiento para recibir orientación o apoyo logístico. Añadió que la dependencia también impulsa campañas de descacharrización en distintas colonias, donde se recolectan muebles, colchones y objetos voluminosos para evitar que terminen en la vía pública o en lotes baldíos.

Finalmente, invitó a la población a reportar terrenos o fincas en abandono a través de las plataformas digitales y líneas oficiales del Ayuntamiento, reiterando la disposición de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos para colaborar con la ciudadanía en la limpieza y recuperación de estos espacios