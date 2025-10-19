DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Franco y Esteban Becker Saldívar festejaron sus cumpleaños, con una estupenda celebración entre amigos.

Entusiasmados, Alexander Becker y Estefanía Saldívar apoyaron a sus hijos en la sección de detalles y atractivos, con los que sorprendieron a los invitados.

Con ellos, su hermana Alexandra Becker Saldívar.

El agradable encuentro se efectuó en el jardín del Club Campestre de San Luis, donde simularon un campo de gotcha, por lo que disfrutaron de una tarde de acción y diversión extrema.

Llegaron los grupos más audaces, quienes expresaron lo mejor de la vida a sus amigos.

Ahí, demostraron su habilidad, destreza y experiencia en este deporte que tanto les atrae y apasiona.

Desde luego, el ambiente con gran intensidad.

Eso sí, ¡gran derroche de energía!