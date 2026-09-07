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Jueza provoca 30 renuncias en el Poder Judicial

Empleados la acusan de hostigamiento laboral

Por Martín Rodríguez

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Jueza provoca 30 renuncias en el Poder Judicial
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      Titular de juzgado federal enfrenta protesta por provocar más de 30 renuncias de servidores públicos, en medio de un clima laboral contaminado que ella misma ha propiciado.

      A la juez federal se le identifica entre los trabajadores como una funcionaria que resuelve todos los asuntos a favor de la autoridad estatal de San Luis Potosí, aunque los demandantes tengan motivos para ganar el juicio, es decir, un juzgado federal de trámites de Gobierno del Estado.

      Protesta y cuestionamientos a la carrera judicial

      La juzgadora que enfrentó la protesta, es Ana Ley Flores Sánchez, titular del Juzgado Primero de Distrito del Noveno Circuito con cabecera en San Luis Potosí.

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      En su protesta, los trabajadores cuestionaron la carrera judicial de la juez, y explicaron que antes de la protesta, ellos ya habían agotado todos los canales de diálogo con la juez federal, en su tiempo también con el Consejo de la Judicatura Federal y también lo están intentando con el Tribunal de Disciplina Judicial, pero nada sucedió.

      Clima laboral y renuncias masivas

      Explicaron que no habían hecho manifestaciones de esa magnitud por prudencia, pero no encontraron otra forma de responder al clima permanente de acoso laboral y amenazas del que responsabilizan en primera instancia a la juez, la responsable de recurrir a amenazas hacia los trabajadores, acosados por un clima laboral que les obliga a abandonar su fuente de empleo. 

      Explican que por ejemplo hay renuncias de secretarios de acuerdos, de primeros oficiales y de trabajadores de otras funciones.

      Precisan que la cultura laboral no debería necesitar terapia de supervivencia y que no se debe normalizar el maltrato laboral. Advirtieron que ellos no están interesados en dejar de trabajar, que desempeñan sus funciones de manera correcta y que exigen que se les trate con dignidad.

      Dijeron esperar una respuesta de las autoridades que evalúan el desempeño de los juzgadores, por el hecho paradójico de que son instancias de administración de justicia, y al menos en el Juzgado Primero es precisamente lo que no se practica para quienes colaboran.

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