Trabajan en ampliación de catálogo de árboles patrimoniales

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el municipio trabaja en la ampliación del catálogo de árboles patrimoniales, el cual actualmente cuenta con 100 ejemplares, con el objetivo de fortalecer la protección del arbolado urbano tanto en la vía pública como en propiedades privadas.

El funcionario señaló que ya se encuentra en proceso la integración del listado actual de los 100 árboles patrimoniales, mismo que está por ser entregado al Cabildo para su revisión y aprobación, luego de pasar por las comisiones correspondientes. Posteriormente, se avanzará en la incorporación de otros 100 árboles adicionales, ampliando el alcance de esta categoría de protección ambiental.

Azuara detalló que la estrategia contempla una coordinación con la Dirección de Ecología, la cual se encargará del arbolado interno en propiedades privadas, mientras que la Dirección de Servicios Municipales atenderá lo relacionado con árboles ubicados en la vía pública.

En materia de normatividad, destacó que existe un reglamento del arbolado que establece criterios claros para el retiro, poda y sustitución de ejemplares, así como sanciones para quienes dañen árboles, especialmente aquellos considerados patrimoniales. En este sentido, recordó que recientemente se modificó la Ley de Ingresos para fortalecer las sanciones contra actos que afecten al arbolado urbano, y mencionó que la semana pasada se aplicó una multa a una persona por dañar un árbol patrimonial.

Respecto a las acciones en zonas específicas como el Parque de Morales, informó que el Ayuntamiento presentó un escrito ante los juzgados para solicitar el retiro de 11 árboles, debido a un amparo existente, y para definir cuántos ejemplares deberán ser sustituidos. Subrayó que este tipo de procedimientos deben replicarse en toda la ciudad bajo criterios técnicos y legales.

Asimismo, Azuara reportó que durante el pasado fin de semana, debido a las fuertes ráfagas de viento, se registró la caída de siete árboles en la capital potosina: uno el viernes, uno el sábado y cuatro el domingo, incluyendo uno en el Parque de Morales. Indicó que la afectación más grave ocurrió en un árbol ubicado frente al Centro Unión, el cual provocó daños a un vehículo, mientras que el resto correspondieron a árboles pequeños o ramas desprendidas.

Finalmente, el director hizo un llamado a la ciudadanía para confiar en los trabajos de poda y mantenimiento que realiza el Ayuntamiento, explicando que estas acciones responden a diagnósticos técnicos sobre la inclinación, el estado del suelo y los riesgos potenciales para viviendas, peatones y automovilistas. Reiteró que las podas se realizan de manera preventiva para evitar accidentes y preservar la seguridad de las familias potosinas.