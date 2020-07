Transmite "El Mijis" encuentro con convoy de personas presuntamente armadas en Guerrero

El diputado local Pedro César Carrizales, “El Mijis”, mostró en su cuenta de Twitter un video en el que da cuenta de un encuentro casual con un presunto grupo de la delincuencia organizada.

“En la Sierra de Guerrero conocí el miedo de no poder salir a la calle”, reza la descripción del video subido por el legislador, “tomar un camión o que los niños no puedan ir a la escuela por órdenes del narco. Nos topamos dos veces con ellos y casi se le arma el sueño a algunos políticos de no volver a ver al mijis (sic)”.

En el video se muestra al legislador dialogando con una persona cuando un convoy de tres vehículos que transportaba a varias personas pasa frente a ellos.

Los vehículos no se ven directamente, pero se reflejan en los lentes oscuros que porta el legislador potosino.

“¿Esos eran malos, o qué son?”, pregunta el legislador a su interlocutor, que con una risa nerviosa, le responde “Ya ni se sabe”.

“Acabamos de ver unos malandros que pasaron”, dice y entonces él y su comitiva, que se transporta en al menos dos vehículos, abordan apresuradamente los vehículos y deciden moverse del sitio.

“Para que vean el México real”, dice a la cámara.

El legislador está visitando varios sitios del país luego de hacer el anuncio de que viajaría para conocer de primera mano los problemas del país. En esa ocasión, dijo que haría su recorrido en bicicleta.