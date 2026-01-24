logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

Se reforzaron los protocolos de seguridad en establecimientos con alta afluencia de personas, aseguró

Por Rolando Morales

Enero 24, 2026 12:44 p.m.
A
Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que tras los hechos registrados en el antro Rich, se fortalecieron los operativos de supervisión en establecimientos con giro de antro.

Explicó que la competencia directa del caso continúa en manos de la Contraloría Interna del Ayuntamiento, instancia a la que se le ha proporcionado toda la información requerida, así como a la Fiscalía General del Estado, que también solicitó datos relacionados con dicho evento.

Villa Gutiérrez detalló que, con la llegada del nuevo director de Protección Civil, se instaló una mesa colegiada en la que participan las áreas de Comercio, Protección Civil y Desarrollo Urbano, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad en establecimientos donde se registra alta afluencia de personas.

Precisó que el incidente referido ocurrió en el exterior del establecimiento y que, al momento del suceso, el inmueble contaba con las medidas de protección correspondientes. No obstante, señaló que desde entonces se realizan visitas de verificación cada fin de semana, en coordinación con el área de Comercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario destacó que actualmente los empresarios del sector de restaurantes y antros están cumpliendo con los protocolos de Protección Civil y con la documentación exigida por la autoridad municipal. Sin embargo, reconoció que después del evento se llevaron a cabo clausuras temporales de establecimientos que no habían renovado su licencia de funcionamiento, lo que implicaba también la falta de actualización de sus protocolos de Protección Civil.

LEA TAMBIÉN

Niegan arraigo domiciliario en caso Rich

Juez rechaza solicitud de los detenidos por el incidente

"Realizamos un promedio de unas 12 clausuras en coordinación con Comercio, de aquellos lugares que en su momento no habían hecho la renovación de su licencia de funcionamiento", explicó el titular de la SSPC capitalina.

Finalmente, subrayó que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir riesgos en espacios de convivencia nocturna.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez
Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

SLP

Rolando Morales

Se reforzaron los protocolos de seguridad en establecimientos con alta afluencia de personas, aseguró

Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina
Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina

Sistema de cuidados debe mejorarse, no eliminarse: Urbina

SLP

Rolando Morales

La regidora Adriana Urbina Aguilar destaca la importancia de la consulta pública para fortalecer el Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados.

Gráfico | Seguirán mínimas de 7°C en zona centro
Gráfico | Seguirán mínimas de 7°C en zona centro

Gráfico | Seguirán mínimas de 7°C en zona centro

SLP

Redacción

Las temperaturas máximas, serán de 23ºC en zona centro y de 31°C en zona huasteca

UPSLP, en proceso de reordenamiento administrativo
UPSLP, en proceso de reordenamiento administrativo

UPSLP, en proceso de reordenamiento administrativo

SLP

Ana Paula Vázquez

La falta de definición presupuestaria pone en pausa proyectos