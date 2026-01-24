Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que tras los hechos registrados en el antro Rich, se fortalecieron los operativos de supervisión en establecimientos con giro de antro.

Explicó que la competencia directa del caso continúa en manos de la Contraloría Interna del Ayuntamiento, instancia a la que se le ha proporcionado toda la información requerida, así como a la Fiscalía General del Estado, que también solicitó datos relacionados con dicho evento.

Villa Gutiérrez detalló que, con la llegada del nuevo director de Protección Civil, se instaló una mesa colegiada en la que participan las áreas de Comercio, Protección Civil y Desarrollo Urbano, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad en establecimientos donde se registra alta afluencia de personas.

Precisó que el incidente referido ocurrió en el exterior del establecimiento y que, al momento del suceso, el inmueble contaba con las medidas de protección correspondientes. No obstante, señaló que desde entonces se realizan visitas de verificación cada fin de semana, en coordinación con el área de Comercio.

El funcionario destacó que actualmente los empresarios del sector de restaurantes y antros están cumpliendo con los protocolos de Protección Civil y con la documentación exigida por la autoridad municipal. Sin embargo, reconoció que después del evento se llevaron a cabo clausuras temporales de establecimientos que no habían renovado su licencia de funcionamiento, lo que implicaba también la falta de actualización de sus protocolos de Protección Civil.

"Realizamos un promedio de unas 12 clausuras en coordinación con Comercio, de aquellos lugares que en su momento no habían hecho la renovación de su licencia de funcionamiento", explicó el titular de la SSPC capitalina.

Finalmente, subrayó que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir riesgos en espacios de convivencia nocturna.