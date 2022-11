Tricolores externan su apoyo a Alito Moreno

Mientras Elías Jezrael Pesina Rodríguez, presidente estatal priista, sostuvo que el priismo apoya a su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas frente a los “embates” del morenismo y seguir construyendo “Va por México”, Frinné Azuara Yarzábal, diputada federal tricolor, advirtió que no permitirán más golpeteo al presidente priista.

El líder estatal del PRI justificó el desdén de sus coaligados Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) hacia el PRI, bajo el supuesto de que, en política hay acuerdos y desacuerdos, por ende, debe seguirse trabajando en la misma para fortalecerla.

Atajó que las coaliciones no deben convertirse en “camisas de fuerza” para ningún instituto político, pero sobre todo, traducirse en la expresión de la militancia, porque si no es así “estas coaliciones no tienen sustento, y se quiebran”.

“El partido está firme, el partido no se dobla, no se cae, no se quiebra. Nosotros estamos decididos a dar la batalla en el 2023 en Coahuila y en el Estado de México, y muy seguramente en el 2024 vamos a llegar fortalecidos”, expuso.