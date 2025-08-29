UASLP advierte crisis por falta de recursos estatales

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una situación financiera crítica porque el Gobierno del Estado no ha entregado los recursos que ya fueron otorgados por la federación para este 2025.

Al término de la sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerraalertó que, de seguir esta tendencia, "el panorama rumbo a fin de año será muy complicado y se pondría en riesgo la estabilidad de la universidad, al no poder pagar sueldos, aguinaldos y la aportación al fondo de jubilaciones, entre otras cosas".

Explicó que, ante la gravedad de la situación, ha emprendido gestiones personales con el gobierno federal. "He realizado gestiones e informado a instancias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, quienes han externado su respaldo y solidaridad", señaló.

Zermeño Guerra subrayó la importancia de que consejeros, directores, docentes, estudiantes y sindicatos estén informados. En la reunión también participaron Martha Lucía López Almaguer, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Personal Académico, y Gerardo de Jesús Rivera Müller, dirigente del Sindicato Administrativo, a quienes pidió estar preparados para cuando deban tomar decisiones.

En la misma sesión, el Consejo Directivo autorizó la expedición de seis diplomas de especialidad, 27 títulos de maestría y cinco de doctorado, además de dictámenes de jubilación y de vejez que beneficiarán a trabajadoras y trabajadores universitarios. También se recibió una carta de estudiantes de la Facultad de Medicina, aunque se determinó solicitar a los peticionarios que precisen a quién va dirigido el documento y qué puntos requieren aclaración.

