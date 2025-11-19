UASLP asegura continuidad académica tras recibir pago estatal

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) concluye el año con continuidad en sus actividades académicas y administrativas, tras la regularización del adeudo pendiente por parte del Gobierno del Estado, entregado el pasado lunes. Este recurso permitirá mantener el flujo financiero y asegurar la conclusión de proyectos programados para 2025 en áreas como docencia, investigación, extensión y administración.

La institución, con más de un siglo de operación y autonomía, se mantiene como la principal casa de estudios pública del estado y concentra actualmente el 34 % de la matrícula de educación superior en San Luis Potosí. El resto de la cobertura se distribuye entre más de 60 instituciones públicas y privadas.

La UASLP tiene presencia en las cuatro regiones del estado y cuenta con una oferta académica diversa, programas acreditados y políticas institucionales orientadas a ampliar la cobertura y garantizar condiciones de equidad.

La universidad también reiteró que continuará con los procesos de transparencia y rendición de cuentas, incluidos los ejercicios de auditoría realizados por las autoridades competentes, a fin de mantener claridad en el manejo de recursos y fortalecer la confianza de la comunidad universitaria y de la población.

