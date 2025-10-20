UASLP no firma acuerdo contra acoso sexual de Secretaría de Mujeres

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) es la única institución de educación superior del estado que no ha firmado el acuerdo estatal para implementar protocolos de atención a víctimas de acoso sexual brindados por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad de Género, informó Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de la dependencia.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, Serrato Sánchez, señaló que más de 25 universidades y espacios educativos superiores del estado ya se sumaron a la iniciativa, la cual contempla capacitación a docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia. Sin embargo, la UASLP no respondió a la invitación.

"El hecho que hoy duele a la Universidad Autónoma es terrible, es grave, y desde este espacio aprovechamos la oportunidad para darle acompañamiento a la víctima y a su familia. Contamos con psicólogas y abogadas especializadas; no está sola", destacó Serrato Sánchez.

La funcionaria precisó que la Secretaría está disponible para colaborar con la UASLP, en la medida en que la autonomía universitaria lo permita, para implementar el mismo protocolo que ya se aplica en otras instituciones, incluyendo la Universidad Politécnica y la Universidad Metropolitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hace algunos días se echó a andar el protocolo para entidades formadoras, y estamos en la mejor disposición de apoyarlos en su implementación", concluyó la titular de la Secretaría.

Cabe mencionar que el cuestionamiento de la UASLP hacía la funcionaria Gloria Serrato fue realizada por la diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres, como parte del ejercicio de cuestionamientos por parte del Poder Legislativo hacia el Estado.