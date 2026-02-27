Último día para que entes obligados entreguen Cuentas Públicas 2025

Mañana sábado es el último día de febrero y concluye el plazo de que gozan los entes obligados, para entregar su Cuenta Pública 2025 al Congreso del Estado.

De no entregar el documento que contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria que integra la Cuenta Pública, los funcionarios responsables estarían cometiendo el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, pues infringe este mandato de ley quien teniendo la obligación de presentar la Cuenta Pública, omite hacerlo.

Lo anterior, conforme a lo establecido por el Código Penal del Estado, en sus Artículos 323 y 324, se castiga con pena de hasta siete años de prisión, destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión para desempeñar otro cargo público, y multa de hasta 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Asimismo, es sancionable la negativa a entregar información y los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, conforme lo dicta la Ley de Responsabilidades y leyes penales. De igual manera, en caso de que los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o privadas, aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto por el Código Penal citado.

