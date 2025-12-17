Últimos días para pagar adeudos de agua: Interapas

A menos de dos semanas de que concluya el año, usuarios con adeudos en el servicio de agua y drenaje aún pueden acceder a descuentos de entre 30 y 50 por ciento para ponerse al corriente, informó el organismo operador Interapas.

El beneficio aplica para cuentas domésticas y comerciales con adeudos correspondientes a 2024 o años anteriores y estará disponible hasta el 31 de diciembre. Para acceder al incentivo, el pago debe realizarse en una sola exhibición.

De acuerdo con la información disponible, los usuarios pueden consultar el monto del descuento ingresando a la plataforma digital sindeuda.interapas.mx, donde, con el número de cuenta y un código verificador, se muestra el incentivo aplicable. El pago puede efectuarse en línea mediante la aplicación InterAPPas Móvil o de manera presencial en las cajas recaudadoras.

Interapas señaló que la regularización de adeudos es clave para mantener la operación de los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento en la Zona Metropolitana, especialmente en un contexto de presión financiera para el organismo.

Para orientación adicional, los usuarios pueden comunicarse al 444 123 6400, línea conocida como Acuatel, o consultar los canales oficiales del organismo.